映画コメンテーター・の有村昆さんが自身のＹｏｕｔｕｂｅチャンネルを更新。納車された、新型のテスラ・モデルY「ジュニパー」について、乗り心地や内装の本音を語りました。 【写真を見る】【 有村昆 】 「『テスラ』は『車』というよりは『テスラ』」新型モデルY「ジュニパー」納車「なめらかな、非常に芳醇な加速という感じ」有村昆さんは東京・有明ガーデンの受け取り場所にカメラマンを務める息子さんと訪れ、「ド