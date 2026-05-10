5月9日、日環アリーナ栃木で「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルGAME1が行われ、宇都宮ブレックス（第1シード）が名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（第7シード）に逆転負けを喫した。 宇都宮は最大19点の大量リードを奪いながらも、第3クォーター残り3分に投入された名古屋Dの加藤嵩都を中心とした猛攻を許し、じわじわと点差を