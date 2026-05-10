耐震マット（⇒次へ）【画像を見る】「え、こんな使い方が！？」思わず試したくなる耐震マットの意外な活用法100円ショップやホームセンターで購入できる耐震マット。家具や家電の転倒防止に便利なアイテムですよね。そんな耐震マットに、本来の用途以外にも使い道があるのを御存じですか？意外な活用法を教えてくれたのは、Instagramで家事の裏技や時短テクを発信しているnoa_kurashiさん。目からうろこの耐震マットの使い方に、1