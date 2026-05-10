タグに文字を書く際に文字がにじみにくくなる方法をご紹介（▶次へ）▶【写真付きで解説】知らなきゃ損！服のタグの名前が「にじまない」裏ワザが神すぎた「服のタグに名前を書いたら、油性ペンのインクがじわっと広がってしまった…」そんな経験はありませんか？そこで今回は、SNSで話題の“タグの名前をにじませにくくする裏ワザ”をご紹介します。家にあるものでできる方法なので、ぜひ試してみてください。■文字が