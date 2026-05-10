チェルシーに所属するイングランド代表DFレヴィ・コルウィルが、久しぶりに先発出場した一戦を振り返った。クラブ公式サイトが伝えている。チェルシーは9日に行われたプレミアリーグ第36節でリヴァプールと対戦。6分に先制点を許してリーグ戦14試合連続で失点を喫したものの、35分にエンソ・フェルナンデスのフリーキックが直接ネットを揺らして、1−1のドローに終わった。この結果、リーグ戦の連敗は「6」で止めたものの、7試