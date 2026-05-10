セリエAの試合中に人種差別的な発言があったことが問題になっている。セリエA第36節が9日に行われ、カリアリとウディネーゼが対戦し、2−0でアウェイのウディネーゼが勝利を収めた。しかし、この試合終盤に複数選手と揉み合いになった際に、ウディネーゼに所属するイングランド人FWケイナン・デイヴィスが人種差別的な暴言を受けたという。試合後、K・デイヴィスは自身のインスタグラムのストーリーズでカリアリのイタリア人