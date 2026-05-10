アイドルグループ「アンジュルム」の公式SNSが10日に更新され、メンバーの平山遊季（19）が体調不良のため、同日の広島公演を欠席すると発表した。グループの公式Xで「いつもアンジュルム、ハロー！プロジェクトを応援していただき、ありがとうございます。メンバーの平山遊季ですが、体調不良のため下記コンサートを欠席させていただきます」と報告。同日の「ANGERME 2026 Spring Tour 〜陰と陽〜」広島公演の15時開始回を