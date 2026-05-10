歴史や文化財について学ぶ中学校や高校の「歴史系クラブ」の減少が著しい。千葉県教育委員会が昨年行ったアンケートに「（歴史系クラブが）ある」と答えたのは１５校で、４５年前と比べて７分の１近くに落ち込んだ。関係者は「郷土研究の担い手がいなくなってしまう」と危機感を抱き、中高生が歴史に興味を持つ機会の創出に乗り出している。（河津真行）歴史に接点を持つ機会少なく私立成田高校・付属中学校（成田市）の教室で