メーン11Rで交流重賞の兵庫チャンピオンシップ（Jpn2・ダート1400メートル）が行われた6日は、売得金額のレコードラッシュとなった。当競走だけでは2024年の8億7508万2500円→11億9842万8100円に。これは園田競馬1競走最高売得金額だった2024年12月25日の兵庫ゴールドトロフィー（Jpn3）の9億7004万5200円をも上回った。さらに1日最高売得金額でも、JBC競走が実施された2008年11月3日の20億5584万900円→23億6334万4800円へ大幅