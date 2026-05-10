三菱ＵＦＪ銀行は、発達障害や精神障害がある行員に適した業務内容を見極めるための支援チームを新設した。入行後、１〜３年をかけて特性や能力、配慮すべき事項などを判断し、次の配属先での業務内容などを判断する。障害者が活躍できる職場環境を整えることで、障害者の長期雇用につなげたい考えだ。支援チームは「インクルージョン・ハブ」で、人事部内に置いた。行員の支援員が業務をサポートしながら、精神保健福祉士など