女優の武田久美子が9日に自身のアメブロを更新。約半年ぶりに再会した娘とのバケーションを報告した。【映像】武田久美子のビキニ姿＆セクシーなドレス姿この日、武田は「娘とバケーションタイムを満喫中です」と切り出し、娘との2ショットを複数枚公開。「初めて半年近く会えていなかったので、移動中も女子同士のおしゃべりを楽しんだりとても楽しい時間を過ごしております」と喜びをつづった。最後に「女の子を持った幸せ