海外FA権の資格取得条件を満たした西武・高橋光＝10日、ベルーナドーム西武の高橋光が10日、出場選手登録日数が9年に達し、海外フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たした。球団を通じ「まずは目の前のシーズンに集中し、チームの勝利に貢献できるよう全力でプレーしていく」とコメントした。群馬・前橋育英高から2015年にドラフト1位で西武に入団。昨季終了後、ポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指