近畿地方では、明日11日からは最高気温が平年より高い日が多いでしょう。特に16日(土)と17日(日)は、大阪と京都、奈良では最高気温が30℃以上の真夏日になる可能性があるため、これまで以上に暑さ対策が必要です。週間天気14日と15日頃局地的に雷雨の恐れ近畿地方は、明日11日は移動性の高気圧に覆われるため、大体晴れるでしょう。明後日12日も晴れる所が多いですが、その後は晴れたり曇ったりの変わりやすい天気になる見込み