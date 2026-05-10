アジア杯グループFは日本、カタール、タイ、インドネシアの激戦区にタイ代表を率いるアンソニー・ハドソン監督が、サウジアラビアで開催されるアジアカップ2027の組み合わせが決まったことを受け、日本代表と同組になったことを歓迎している。5月10日、タイメディア「PPTV36」が報じた。2027年1月7日に開幕する本大会の抽選が5月9日に行われ、タイは日本、カタール、インドネシアと同じグループFに入った。初戦でカタールと激