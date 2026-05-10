女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は１１日に、第３１話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちは、いよいよ病院での実習に入る。しかし、院長の多田（筒井道隆）や看病婦らの目線は冷ややか…。りんは手術を終えた園部（野添義弘）の担当になるが、なかなかコミュニケー