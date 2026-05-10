◆ファーム・リーグロッテ―巨人（１０日・江戸川）巨人のブライアン・マタ投手が５回３失点（自責２）でマウンドを降りた。初回は全９球で１５０キロ超を計測するなど３者凡退に抑える上々の立ち上がり。しかし２回、１死から味方の失策も絡み走者を許すと連打で２点を失った。最速１５６キロの直球に１２０キロ台のカーブを有効的に使い３回は２奪三振。しかし、３―２の５回に先頭打者から中前安打を浴び、盗塁などで進