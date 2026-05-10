タレント・はるな愛が、「母の日」の１０日に親子ショットを披露した。自身のインスタグラムで「＃母の日ありがと愛してる」とメッセージ。ピースサインする母との２ショットをアップし、フォロワーからは「お母様も素敵」「そういう所も魅力的です」との声が上がった。はるなは１９９０年代半ば頃からモノマネやバラエティー番組に出演、２００８年に松浦亜弥のモノマネでブレイク。０９年、トランスジェンダーのミスコ