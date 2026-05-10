タレントの若槻千夏が９日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」に出演。グラビアアイドル時代に最も恐れた大物ＭＣの名前を挙げた。当時、同世代のグラドルが集まって「バラエティーの作戦会議」を開いていたと明かした若槻。「ライバルって認識がなくて、助け合い。“戦場”って今、笑いながら言ってるけど、戦場だったじゃないですか。芸人さんもグラビアイドルだからって、甘くない。誰も（助け舟）を出してくれないよ」と、