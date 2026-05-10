「オリックス−日本ハム」（１０日、京セラドーム大阪）オリックス先発のエスピノーザが、日本ハムのカストロに対して怒りをあらわにした。五回無死二塁のピンチでカウント２−２と追い込み、二塁走者を警戒しながらセットポジションから投球に入ろうとしたタイミングでカストロがタイムを要求。審判がタイムを認めると、エスピノーザはカストロを指さしながら、不満げに歩み寄った。カストロは「なぜ？」という様子で、両手