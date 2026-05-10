お笑いコンビ「ガレッジセール」川田（53）が、10日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、出身地・沖縄の濃厚キャラ芸人を紹介した。ローカル芸能界を深掘りするシリーズの沖縄編。沖縄には芸能事務所が約30社あり、地元では大人気だが、沖縄の居心地が良すぎて東京進出をしないタレントも多数いるという。その中の一人が、民謡の巨匠という設定の護得久栄昇（ごえく・えいしょう）。角刈りに太まゆで