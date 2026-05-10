元乃木坂46で俳優の白石麻衣（33）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。後輩である乃木坂46・梅澤美波（27）と、同グループの衣装を着た2ショットを公開した。【写真】変わらない美貌！梅澤美波との激レアショットを披露した白石麻衣白石は、9日に配信された自身のYouTubeチャンネル『my channel』と乃木坂46公式YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』とのコラボ動画に出演。卒業を控える梅澤と、グループの衣装倉庫で思い