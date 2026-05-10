SUPER EIGHT・横山裕が、9日放送の日本テレビ系『アナザースカイ』（毎週土曜後11：00）に出演した。【写真】横山裕に弟・充さんがサプライズ退場日プレゼント放送日に45歳の誕生日を迎えた横山は、3兄弟で初めて海外旅行をした思い出の地、フィリピン・セブを訪れた。普段の姿とは違う「お兄ちゃん」としての素顔に迫る回となった。末弟の充さんも駆けつけた。その中で、セブを3兄弟で旅した理由について「次男が記憶なく