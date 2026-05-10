25-26シーズンのCL決勝のカードはパリ・サンジェルマン対アーセナルに決まった。PSGは昨季に続いて2季連続のファイナル進出。優勝となれば連覇だ。対するアーセナルは20年前の05-06シーズン以来となる決勝の舞台。当時はバルセロナと対戦し、1-2で敗れている。PSG、アーセナルともに指揮官はスペイン人。ルイス・エンリケ監督はレアル・マドリード、バルセロナでプレイしており、ミケル・アルテタ監督はプレミアリーグのエヴァート