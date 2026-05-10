サッカー界の変化は激しい。バルセロナではFWアンス・ファティがリオネル・メッシが背負ってきた背番号10を引き継いだが、その後ファティは怪我で苦しいキャリアに。現在ファティはモナコにレンタル移籍し、バルセロナの10番は自身よりも若いFWラミン・ヤマルが背負っている。当初はファティがバルセロナの主役になっていくかと思われたが、今ではすっかりヤマルが主役だ。『beIN Sport』によると、ファティは怪我に苦しんできた自