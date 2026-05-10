明治安田J1百年構想リーグV・ファーレン長崎は9日、アウェーでセレッソ大阪と対戦し、逆転負けを喫しました。 ゴールデンウイーク連戦の最終戦を迎えたV・ファーレンは前半25分、相手のハンドでPKのチャンスを得た山粼が、先制のゴールを決めます。 後半18分に逆転を許しますが、27分にカウンターからマテウスのゴールで同点に追いつきます。 その後、相手の猛