◆大相撲▽夏場所初日（１０日、両国国技館）２３年夏場所以来、１８場所ぶりに関取に復帰した西十両１４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、東十両１４枚目・栃大海（春日野）を押し出して、白星発進した。炎鵬は脊髄損傷による７場所連続休場を経て、２０２４年の名古屋場所で序ノ口で復帰。元幕内が序ノ口に降下後に、十両復帰を果たしたのは史上初だった。関取として十両の土俵に上がるのは、２３年夏場所９日目（５月２２日）以