■陸上・第13回木南道孝記念陸上競技大会（10日、大阪府・ヤンマースタジアム長居）女子800mタイムレース決勝で3組に登場した久保凛（18、積水化学）が2分07秒47で組6着に終わった。フィニッシュ後はしばらく呆然自失、仲間が声をかけると大号泣した。地元・大阪で社会人デビュー戦を迎えた久保、5月6日からの合宿では木南記念について「全力を出し切って自分が納得できる走りをしたい。走れなかったとしても、日本選手権までにし