教育アドバイザーの清水章弘氏が10日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に出演。磐越自動車道で新潟市の北越高の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故について言及した。事故を巡っては、新潟県五泉市のバス運行会社「蒲原鉄道」と、バスの手配を依頼した北越高側と主張が食い違いが出ている。食い違いは、主に（1）レンタカーの手配、（2）運転手の紹介、（3）報酬の支払いだ。蒲原鉄道は事故が起き