◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）今季初先発の巨人・森田駿哉投手（２９）が、４回までに２本塁打を浴びて３失点。再び同点に追いつかれた。リフレッシュ抹消中の井上温大に代わり、先発チャンスをつかんだ左腕。２回まで無失点で滑り出したが、１―０で迎えた３回に１番・カリステに同点ソロを被弾。４回にダルベックの勝ち越し２ランが飛び出すも、直後の守りで再び右打者の鵜飼に左中間への同