アメリカのAI企業「アンソロピック」が発表した、新型AI「クロード・ミトス」。「ミトス」とはギリシア語で「神話」を意味し、その名の通り、能力が神話レベルで驚異的だからこそ、危険視されているのです。【写真を見る】新型AI「クロード・ミトス」の脅威とは新型AI「クロード・ミトス」神話レベルの能力そもそも情報システムには、セキュリティホールといわれる欠陥、「穴」が常に存在します。スマホなどを使っていたら「アップ