株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新。仕事仲間のフリーアナウンサー・佐田志歩の保有株について、アドバイスした。【画像】気になる！女性アナの持ち株まさかのマイナス58％超の爆損佐田アナは「生涯保有だから大丈夫…！」とスクショを投稿。持ち株「OLC」が、マイナス30万8150円（−58.06％）と表示されている。これに仕事の仲間の桐谷さんが「全然、大丈夫では