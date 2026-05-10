５月１０日午前、兵庫県加古川市の国道２号加古川バイパスで、高校生を乗せたマイクロバスが追突するなど、計４台がからむ玉突き事故がありました。 この事故で高校生１人を含む、計３人が軽傷です。 １０日午前９時半ごろ、加古川市の加古川バイパス上りの加古川西ランプ付近で、「４台がからむ事故です」と事故の先頭の車に乗っていた人から警察に通報がありました。 警察によりますと、マイクロバスが前の車に突っ込