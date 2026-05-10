トランプ大統領はメディアを非難したり、圧力をかけたりする一方で、メディアを介さずSNSで自らの主張を発信します。改めてメディアは今、その有り様を問われています。【写真を見る】「今週のメディア犯罪人」ホワイトハウスHPに掲載ワシントン・ポストがトランプ大統領に“急接近”4日、俳優のアン・ハサウェイさんや、歌手のリアーナさんが参加したセレブが集うファッションイベントがニューヨークで行われました。ところが、こ