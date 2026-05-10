◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）ロッテ・井上広大外野手（２４）が「８番・ＤＨ」で出場。両チーム無得点で迎えた２回１死一塁、ソフトバンク先発左腕の前田悠の初球フォークを捉えて、左中間席に先制の２号２ランを放った。昨年の現役ドラフトで阪神から移籍後初アーチとなった４月２９日の楽天戦（ＺＯＺＯ）以来の一発。「久々のスタメンだったので、しっかりと１打席目の１球目から集中