King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人（※高＝はしごだか））が10日、都内で行われた動画配信サービスDisney+（ディズニープラス）の新番組『King & Princeがまちあわせ in LA』（全9話）スペシャルローンチイベントに出席した。番組タイトルにちなみ「れんかいの絆はワールドワイド級!?ふたりの記憶をまちあわせin TOKYO」と題した企画では、それぞれの思いがにじみ出る回答が飛び出した。【全身ショット】スタイリッシュにポ