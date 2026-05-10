歌手・タレントの中川翔子さんが5月10日、インスタグラムを更新。双子の赤ちゃんが生後7か月を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子の生後7か月を報告「ママにしがみついてよじのぼりすりすり」成長感じる「おいでと言ったらハイハイですばやくきたり、手をだしたら手をつかむ」投稿では「7か月ふたごママにしがみついてよじのぼりすりすりかわいいかわいい」と綴り、双子それぞれの成長ぶ