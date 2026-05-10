【モデルプレス＝2026/05/10】フリーアナウンサーの中村仁美が5月9日、自身のInstagramを更新。息子たちへ作った弁当を披露した。【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「工夫がさすが」と話題の手作り弁当◆中村仁美、長男への弁当＆次男へ手作り弁当公開中村は自身のソロショットなどとともに、「今日は長男のお弁当に加え次男の学校行事でソーセージ巻きも」とつづり、木製の曲げわっぱに詰められた弁当と、海苔で巻かれた3本のソーセ