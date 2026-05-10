４月２９日、川辺でカモメを見る市民ら。（ハルビン＝新華社配信／張春雷）【新華社ハルビン5月10日】中国黒竜江省ハルビン市内を流れる松花江に連日、カモメの大群が飛来し、多くの市民や観光客が川辺で足を止め、生き生きとした様子を眺めている。人とカモメが調和し共存するにぎやかな光景は、この時期の風物詩となっている。４月２９日、夕暮れ時に戯れるカモメ。（ハルビン＝新華社配信／張春雷）４月２９日、夕日とカモメ