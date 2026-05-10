◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-DeNA(10日、甲子園球場)阪神・才木浩人投手が序盤から奪三振ショーを見せています。前回から中6日で先発マウンドに上がると初回、先頭の三森大貴選手にヒットと盗塁を許しいきなりノーアウト2塁のピンチ。それでも佐野恵太選手を空振り三振とすると、2アウト1、2塁から山本祐大選手を見逃しの三球三振としこの場面を切り抜けました。続く2回は先頭から2者連続空振り三振を奪うなど三者凡退に。3回も先