「春季高校野球大阪大会・決勝、履正社７−６関大北陽」（１０日、大阪シティ信用金庫スタジアム）関大北陽は快進撃の春もあと一歩及ばなかった。五回に一挙５得点。八回まで１点リードしていたが、九回に２四死球、２失策と守備が乱れ、逆転負けを喫した。阪神・岡田彰布顧問の母校で、今年創部１００周年を迎えた伝統校。２００７年のセンバツに出場して以降、甲子園から遠ざかっているが、今大会は準決勝で大阪桐蔭を破る