演歌歌手の藤あや子が9日に自身のアメブロを更新。取り寄せた夕食を公開した。【映像】藤あや子、2人分の“おうちごはん”披露に反響この日、藤は取り寄せた『ぎょうざの丸岡』の品の写真を公開し「150個発注」と大量に注文したことを報告。「一度食べたらやみつきになること間違いなし！」と味を絶賛し「お友達にもお裾分けしました」と明かした。さらに、シメには「比内地鶏だししょうゆラーメン」を食べたと