横山裕が、ミニアルバム『ROCK FOR YOU』を7月26日にリリース。また、同作を携えたソロライブツアー『ROCK FOR YOU LIVE TOUR』の開催も発表となった。 （関連：SUPER EIGHT 横山裕が大切にする人との“繋がり”家族、メンバー、後輩らが心から慕う理由） 本情報は、5月9日に東京 Zepp Hanedaで行われたライブ『ROCK TO YOU -LIVE CONTINUE-』にて発表されたもの。ミニアルバムは、前作の1stアルバム『R