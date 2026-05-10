パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶は、この夏の去就が注目されている。取りざたされているのはプレミアリーグへの移籍だが、イタリア国内の強豪からの関心も気になるところだ。移籍市場に精通するマッテオ・モレット記者は先日、鈴木が来季、プレミアでプレーする可能性が高いと報じた。優勝を決めたインテルのクリスティアン・キブ監督が、昨季パルマで指導した経験から鈴木を気に入っているとしながらも、クラブによる動