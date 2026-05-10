１０日午前３時５０分頃、兵庫県南あわじ市八木鳥井の国道で、同市阿万塩屋町の無職青野さと子さん（９２）が倒れているのを通りかかった車の運転手が見つけ、１１０番した。青野さんは搬送先の病院で死亡が確認された。県警南あわじ署によると、青野さんは頭と手足から出血し、路上には約８メートルに渡って引きずられたような跡があったという。同署はひき逃げ事件とみて、捜査を進めている。