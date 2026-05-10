陸上の木南道隆記念競技大会が１０日、大阪市のヤンマースタジアム長居で行われ、女子棒高跳びの諸田実咲（アットホーム）が４メートル５０の日本新記録をマークして優勝した。自身が３年前のアジア大会で銀メダルを獲得した際に記録した従来の記録（４メートル４８）を更新。今秋の愛知・名古屋アジア大会の派遣設定記録を満たして代表入りに大きく前進した諸田は「やっと跳べたなという安心感と、うれしさがある。まずは出場