◇陸上・木南道孝記念（2026年5月10日大阪市・ヤンマースタジアム長居）女子800メートルがタイム決勝で行われ、日本記録保持者の久保凛（18＝積水化学）が3組に登場し、2分7秒47で、この組の6着、総合では7位となった。これが社会人としてのデビュー戦。まだ高校生だった昨年の木南記念では、2位にとどまり悔し涙を流した。今シーズンと同様に「母の日」開催だったこともあり、レース後は「（優勝者に渡される）花束を持っ