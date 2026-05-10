「モーニング娘。」の元メンバーでタレントの田中れいなが9日、自身のInstagramを更新。ここ1年ほど体調を崩すことが増えたことを明かし、現在の心境を吐露した。【映像】田中れいな、我が子との貴重な親子ショット（複数カット） 田中は「ここ1年ぐらい体調崩す事が多くなった気がするな〜」と切り出し、「歳関係ある？」と不安を滲ませた。体調が優れない日々が続いているようで、「どこか身体の一部が不調やったら気分