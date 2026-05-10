◇プロ野球セ・リーグ 中日ー巨人(10日、バンテリンドーム)中日・鵜飼航丞選手が2ランを放ち、4回裏にすぐさま試合を振り出しに戻しました。この日、先に先制点をあげたのは巨人。2回に平山功太選手が先制タイムリーを放ちます。それでも3回にはカリステ選手が同点ソロ。しかし直後の4回に先発・櫻井頼之介投手がダルベック選手の勝ち越し2ランを浴びました。それでも再び中日が同点に追いつきます。1アウトから石伊雄太選手がヒッ