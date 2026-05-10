◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人の４番・ダルベック内野手が勝ち越し８号２ランを放った。１―１の４回無死一塁で迎えた第２打席だった。初球の１３７キロフォークを完璧に捉えて左翼席へ運んだ。場内表示で打球速度１８１・１キロとメジャー級の弾丸アーチ。同点に追いつかれた直後に値千金の一発となった。試合前まで直近５試合は１６打数３安打で打率１割８分８厘と本調子ではなかった