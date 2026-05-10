◆パ・リーグ西武―楽天（１０日・ベルーナドーム）西武のタイラー・ネビン内野手（２８）が初回２死一塁で、右翼フェンス直撃の先制二塁打を放った。直近５試合の打率が４割７分１厘と絶好調のＮ砲。楽天の先発・滝中瞭太の初球、外角低めストレートを捉え、見事に先取点をたたき出した。この日は「母の日」。ネビンも鮮やかなピンク色のバット、肘当て、手袋を用いた。「アメリカでも基本的には母の日用に、ああいうピン